Чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) відреагував на розмови навколо передчасної зупинки поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО). Слова наводить Boxing King Media.

Я не суддя, я не думав про рахунок. У нас є фінальний результат – перемога. Я не думаю про зупинку. Багато хто каже, що бій зупинили рано. Слухайте, це не моя робота. Моя робота – боксувати.

Дякую Богу, дякую Ісусу Христу. Для мене на першому місці йде Бог. А далі йде робота. На першому місці – Бог, на другому – сім’я, на третьому – моя країна.