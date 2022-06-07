«Маємо проблеми в опорній зоні – Сидорчук не тягне». Маркевич вважає, що настав час омолоджувати склад збірної України

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Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що в команді треба проводити зміну поколінь:



З молоді дуже добре виглядають Пихальонок, Судаков, Мудрик. Їх треба сміливіше підключати в основу, тим більше зараз гратимемо матчі Ліги націй. Також треба давати більше Довбику часу.

Костяк у збірної дуже гарний, тому треба зараз десь омолоджувати команду. Он у збірної Іспанії грають практично всі пацани та показують гарний футбол. Вони сміливо йдуть на такі експерименти, і нам треба не відставати.