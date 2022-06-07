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«Маємо проблеми в опорній зоні – Сидорчук не тягне». Маркевич вважає, що настав час омолоджувати склад збірної України

Спеціаліст назвав юних гравців, яким треба давати ігровий час
Футбол Збірна України
12:59
«Маємо проблеми в опорній зоні – Сидорчук не тягне». Маркевич вважає, що настав час омолоджувати склад збірної України
Фото: УАФ

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що в команді треба проводити зміну поколінь:

Однозначно треба потихеньку омолоджувати склад. Ми маємо дуже великі проблеми в опорній зоні. Дай бог Степаненко здоров'я, щоб він міг ще хоч пару років пограти. Але вже зараз потрібно шукати заміну. Видно, що Сидорчук не тягне. Також у нас є проблеми із правим захисником.

З молоді дуже добре виглядають Пихальонок, Судаков, Мудрик. Їх треба сміливіше підключати в основу, тим більше зараз гратимемо матчі Ліги націй. Також треба давати більше Довбику часу.

Костяк у збірної дуже гарний, тому треба зараз десь омолоджувати команду. Он у збірної Іспанії грають практично всі пацани та показують гарний футбол. Вони сміливо йдуть на такі експерименти, і нам треба не відставати.

Нагадаємо, що українці в плей-оф ЧС-2022 перемогли Шотландію (3:1) та поступилися Вельсу (0:1).

Олег Шумейко-молодший
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Мирон Маркевич

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