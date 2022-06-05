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Магучих виграла етап Діамантової ліги: «Я присвячую цю перемогу моїй країні, Україні»

Легкоатлетка намагалася підкорити висоту 2,01 метри
Футбол
05 червня 23:10
Магучих виграла етап Діамантової ліги: «Я присвячую цю перемогу моїй країні, Україні»

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла етап Діамантової ліги в Рабаті, Марокко і присвятила цю перемогу своїй батьківщині:

«Я була рада своїй перемозі. Це фантастично бути тут, в Марокко. Мені подобаються уболівальники і атмосфера тут. Все було чудово.

Я не змогла покращити свій попередній найкращий результат сезону в світі. Але це гра, завжди бувають підйоми і падіння.

Я присвячую цю перемогу моїй країні, Україні».

Магучих потрапила в список претенденток на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі.

Сергій Лук'яненко
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Ярослава Магучих

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