Магучих виграла етап Діамантової ліги в Марокко, Геращенко – друга
Магучих виграла етап Діамантової ліги: «Я присвячую цю перемогу моїй країні, Україні»
Легкоатлетка намагалася підкорити висоту 2,01 метри
05 червня 23:10
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих виграла етап Діамантової ліги в Рабаті, Марокко і присвятила цю перемогу своїй батьківщині:
«Я була рада своїй перемозі. Це фантастично бути тут, в Марокко. Мені подобаються уболівальники і атмосфера тут. Все було чудово.
Я не змогла покращити свій попередній найкращий результат сезону в світі. Але це гра, завжди бувають підйоми і падіння.
Я присвячую цю перемогу моїй країні, Україні».
Магучих потрапила в список претенденток на звання найкращої легкоатлетки місяця в Європі.
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