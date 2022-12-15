Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Макрон позитивно оцінив організацію чемпіонату світу в Катарі
Президент Франції вболівав за свою команду в півфіналі турніру
Еммануель Макрон / Фото - DW
Президент Франції Еммануель Макрон поділився враженнями від півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова політика передає L'Equipe.
Спорт повинен об’єднувати людей. Іноді країни, які не розмовляють між собою на політичному рівні, роблять це таким чином. Треба визнати, що Катар добре організовує турнір.
Нехай всі зараз насолоджуються результатом, а у неділю ми виграємо. Я приїду на матч.
Я був напружений, тому що зустріч ще не була виграна. Марокканці виступили дуже добре. Вдячний Дідьє Дешаму та команді, у якій зібрався сплав різних поколінь.
Після даної зустрічі визначилися учасники фіналу та матчу за третє місце ЧС-2022.
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