Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
11:45
Волейбол. Суперліга-Дмарт. Жінки. Добродій-Медуніверситет-ШВСМ - Прометей

Макрон позитивно оцінив організацію чемпіонату світу в Катарі

Президент Франції вболівав за свою команду в півфіналі турніру
Футбол Чемпіонат світу з футболу
08:38
Макрон позитивно оцінив організацію чемпіонату світу в Катарі
Еммануель Макрон / Фото - DW

Президент Франції Еммануель Макрон поділився враженнями від півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова політика передає L'Equipe.

Спорт повинен об’єднувати людей. Іноді країни, які не розмовляють між собою на політичному рівні, роблять це таким чином. Треба визнати, що Катар добре організовує турнір.

Нехай всі зараз насолоджуються результатом, а у неділю ми виграємо. Я приїду на матч.

Я був напружений, тому що зустріч ще не була виграна. Марокканці виступили дуже добре. Вдячний Дідьє Дешаму та команді, у якій зібрався сплав різних поколінь.

Після даної зустрічі визначилися учасники фіналу та матчу за третє місце ЧС-2022.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Франції (футбол) збірна Марокко (футбол) Еммануель Макрон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
11:10
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:39
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Футбол Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
10:10

Новини: Футбол

Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Грізманн відіграв 116 матчів за збірну Франції
Чемпіонат світу з футболу
11:41
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Льоріс: «Франція втомилася, але задоволена собою»
Чемпіонат світу з футболу
11:10
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Захисник «Динамо» назвав гол у ЛЧ – одним з найбільш пам'ятних подій для себе
Ліга чемпіонов UEFA
11:02
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Таловеров – про інтерес «Шахтаря»: «Від агентів і клубу новин не було»
Українські легіонери
10:50
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Форвард Марокко встановив абсолютний антирекорд ЧС з 1966 року
Чемпіонат світу з футболу
10:39
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Блінд попросив «Аякс» розірвати з ним контракт
Футбол в Європі
10:28
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Форвард Франції: «Вийти в фінал ЧС – мрія дитинства»
Чемпіонат світу з футболу
10:11
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»
Прімера
10:10
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Захисник Франції: «Марокканці створили нам проблеми»
Чемпіонат світу з футболу
10:10
Всі новини

Популярні новини

«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
«Майбутній чемпіон світу» розповів, як Ф’юрі переможе Усика
Бокс Професійний бокс
10 грудня 13:25
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Вважаєте, що для Ф’юрі бій з Чісорою був простим? Лишень подивіться на синці Тайсона після поєдинку
Бокс Професійний бокс
08 грудня 16:10
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
У команді Ф’юрі назвали бійця, у якого найкращі шанси у бою з Тайсоном
Бокс Професійний бокс
09 грудня 01:20
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Усик звернувся до Ф’юрі, згадавши про зайву вагу Тайсона
Бокс Професійний бокс
08 грудня 19:15
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Лопес, побувавши в нокдауні, рішенням суддів виграв бій у Мартіна
Бокс Професійний бокс
11 грудня 07:51
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Непереможений британський суперважковаговик зізнався у коханні Усику
Бокс Професійний бокс
14 грудня 17:10
Всі новини