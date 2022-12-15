Макрон позитивно оцінив організацію чемпіонату світу в Катарі

Еммануель Макрон / Фото - DW

Президент Франції Еммануель Макрон поділився враженнями від півфіналу чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова політика передає L'Equipe.

Нехай всі зараз насолоджуються результатом, а у неділю ми виграємо. Я приїду на матч.

Я був напружений, тому що зустріч ще не була виграна. Марокканці виступили дуже добре. Вдячний Дідьє Дешаму та команді, у якій зібрався сплав різних поколінь.