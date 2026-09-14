Динамо розгромило Епіцентр з рекордним голом Ярмоленка
Біло-сині здобули три очки
У матчі шостого туру УПЛ київське Динамо на своєму полі приймало Епіцентр з Кам’янця-Подільського. Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 3:0.
У кінці першого тайму відзначився вінгер Динамо Андрій Ярмоленко, для якого цей гол став 124-м у чемпіонатах України. За цим показником він наздогнав легенду київського клубу Максима Шацьких, який посідав перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів УПЛ.
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У другому таймі Динамо забило ще два м’ячі – відзначилися Джанстін Лонвейк та Матвій Пономаренко.
Динамо піднялося на четверте місце турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги, тоді як Епіцентр залишається на шостій позиції.
УПЛ, 6-й тур
Динамо – Епіцентр – 3:0
Голи: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85.