Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів про задачі команди у Лізі чемпіонів.

«Ми ніколи не будемо повноцінно готовими до Ліги чемпіонів, і поясню, що маю на увазі. Ми не зможемо бути цілковито готовими з огляду на всі аспекти, що нас оточують, однак можемо якнайкраще функціонально підготуватися до кожного окремого протистояння. На моє переконання, ми сьогодні гарно діяли в атаці, проте одна річ – грати в атакувальний футбол за 3 000 уболівальників і навіть не на напівпорожньому, а на майже повністю порожньому стадіоні, геть інша справа – виходити на переповнені арени європейських топкоманд. Для нас, як я сказав, потрапляння до топ-24 – це мрія і водночас ціль, якої прагнемо та докладемо всіх зусиль, аби досягти її.

Розуміємо, що мусимо представляти Україну на міжнародній арені попри всі обставини, які нас супроводжують. У жодному разі не хочу, щоб це сприйняли як докір іншим командам, та в конкретно поточному сезоні ми є єдиним колективом, який представляє Україну на міжнародній арені. Наша логістика і весь ігровий ритм ускладнені цим фактом, разом із тим ми переходимо до графіку, де матчі через другий день на третій. На нас очікує протистояння в Кубку, і подолаємо шлях у п’ять годин, а в неділю прийматимемо ЛНЗ.

Ми визнаємо такі реалії та, як на мене, це логічно, що в якийсь момент у когось із гравців буде просідання фізичної форми та оптимальної готовності – це та реальність, з якою маємо змиритися і зі свого боку запропонувати найкращі рішення. Як я неодноразово наголошував на пресконференціях, якби мені запропонували «Донбас Арену» з її 40 тисячами вболівальників, то ставив би мінімальну ціль – потрапити до топ-8», – цитує Турана клубна пресслужба.