Головною новиною для українських уболівальників стало повернення до заявки Руслана Маліновського. Півзахисник відновився після тривалої травми та знову готовий допомогти команді. Загалом головний тренер Томас Райс включив до списку 22 футболістів.

Трабзонспор оголосив список футболістів, які зможуть зіграти у виїзному матчі 13-го туру чемпіонату Туреччини проти Гезтепе. Поєдинок відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 19:00.

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Водночас інший українець Трабзонспора Арсеній Батагов поки не зможе вийти на поле. Захисник продовжує відновлення після ушкодження та залишається поза розпорядженням тренерського штабу.

Маліновський не грав за турецький клуб із кінця серпня, тож його повернення стане важливим підсиленням для команди. Українець приєднався до Трабзонспора влітку на правах вільного агента та встиг провести за клуб чотири матчі.

Контракт 33-річного півзахисника розрахований до 30 червня 2029 року. За оцінкою Transfermarkt, нинішня трансферна вартість футболіста становить два мільйони євро.