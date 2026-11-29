Інтер здобув найбільшу перемогу в поточному сезоні, розгромивши Дженоа в домашньому матчі 13-го туру Серії А. Нерадзуррі забили чотири м’ячі й не пропустили жодного – 4:0.

Початок зустрічі не віщував такого результату. Дженоа активно пішла вперед і протягом першої пів години завдала більше ударів, ніж господарі. Однак свої нагоди гості не реалізували, тоді як Інтер поступово перехопив ініціативу.

На 29-й хвилині рахунок відкрив Лаутаро Мартінес. Його гол змінив перебіг поєдинку: до перерви міланці ще двічі вразили ворота суперника. На 40-й хвилині перевагу Інтера збільшив Маркус Тюрам, а на третій компенсованій хвилині Петар Сучич реалізував пенальті. Перший тайм завершився з рахунком 3:0.

Після відновлення гри господарі не дозволили Дженоа повернутися до боротьби за очки. На 54-й хвилині Тюрам забив удруге, оформивши дубль і встановивши остаточний результат зустрічі. Решту матчу господарі провели, маючи перевагу в чотири м’ячі.

Перемога дозволила міланцям набрати 32 очки та піднятися на друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Від лідера Серії А Лаціо, який має 35 балів, Інтер відстає на три очки. Дженоа з 16 очками залишилася на десятій позиції.

Серія А, 13-й тур

Інтер – Дженоа 4:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 29, М. Тюрам, 40, 54, Сучич, 45+3 (пен.)

Інтер: Проведель, Біссек, Аканджі, Аугусто (Стоунз 59), Діуф, Барелла (Зелінські 58), Сучич, Джонс, Дімарко (Енріке 83), М. Тюрам (Лавеллі 83), Лаутаро Мартінес (Ф. Еспозіто 59)

Дженоа: Бейлоу, Отоа, Маркандаллі, Васкес, Ехізібе, Траоре (Френдруп 56), Віафе, Мітай (Мейхтрі 63), Еллертсон (Гавел 42), Мессіас (Вітінья 56), Осмаїч (Вентуріно 63)

Попередження: Барелла 17, Аугусто 28 – Маркандаллі 73

Відео: MEGOGO