Маліновський: «Шкода, що це був матч, в якому лише переможець проходить далі. В Шотландії дуже люблять футбол»
Півзахисник «Аталанти» і збірної України Руслан Маліновський в ефірі «Футбол 1» прокоментував перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022:
«По-перше, у мене на душі гордість за команду, що ми показали дуже високий рівень гри, за наших уболівальників, які підтримували нас, за всю атмосферу на стадіоні, яка була чудовою. Шотландці перед грою оплесками нас зустрічали, і після гри були оплески. Це дуже приємно.
Хочеться казати, що ця перемога для всіх українців, які за нас вболівали. Для наших воїнів, хто на передовій. Я знаю, що багато з них дивився через телефон, хтось текстову трансляцію читав. Дай бог після війни, коли закінчиться, вони цей матч подивляться знову і отримають від нього задоволення.
З приводу того, як шотландці виконували свій гімн перед матчем, то я давно такого не чув. Навіть коли ми в Римі грали проти Англії, то не було такої атмосфери. Ми побачили, який народ Шотландії, яка підтримка – тут дуже люблять футбол. Мені дуже шкода, що це був матч, в якому лише один переможець проходить далі, тому що в них дуже непогана команда і їх вболівальники заслуговують їздити на чемпіонати Європи і світу. Але сьогодні ми переможці.
Двоякі відчуття, тому що нас дуже прийняли люди, в готелі, ставляться до нас дуже добре. Але на футбольному полі все забувається. Є переможець – ми сьогодні перемогти».
Відео голів та огляд матчу Шотландія – Україна.
Тепер збірна України зіграє проти Уельсу за путівку на чемпіонат світу-2022. Матч відбудеться 5 червня. Початок о 19:00.
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