Маліновський: «Шкода, що це був матч, в якому лише переможець проходить далі. В Шотландії дуже люблять футбол»

Півзахисник «Аталанти» і збірної України Руслан Маліновський в ефірі «Футбол 1» прокоментував перемогу над Шотландією у відборі на чемпіонат світу-2022:

Хочеться казати, що ця перемога для всіх українців, які за нас вболівали. Для наших воїнів, хто на передовій. Я знаю, що багато з них дивився через телефон, хтось текстову трансляцію читав. Дай бог після війни, коли закінчиться, вони цей матч подивляться знову і отримають від нього задоволення.

З приводу того, як шотландці виконували свій гімн перед матчем, то я давно такого не чув. Навіть коли ми в Римі грали проти Англії, то не було такої атмосфери. Ми побачили, який народ Шотландії, яка підтримка – тут дуже люблять футбол. Мені дуже шкода, що це був матч, в якому лише один переможець проходить далі, тому що в них дуже непогана команда і їх вболівальники заслуговують їздити на чемпіонати Європи і світу. Але сьогодні ми переможці.

Двоякі відчуття, тому що нас дуже прийняли люди, в готелі, ставляться до нас дуже добре. Але на футбольному полі все забувається. Є переможець – ми сьогодні перемогти».