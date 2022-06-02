Маліновський: «Ця перемога — для всіх українців, для тих, хто зараз на передовій. Ми з ними. Але поки що це 50% справи»

Гравець «Аталанти» – про матч з Шотландією

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став автором розкішного асисту у матчі проти Шотландії у відборі на чемпіонат світу-2022, а після гри прокоментував результат протистояння. Його слова приводить прес-служба УАФ:

— Я вважаю, що ми дуже добре грали в першому таймі, створили декілька хороших моментів, забили чудовий м’яч. Ми вели в рахунку, нам дуже допоміг другий гол. Звичайно, після цього ми сіли трохи нижче. Були втрати м’яча в центрі поля, виникали контратаки суперника. Але ми впоралися дуже добре. Так, пропустили, але нічого страшного. Забили наприкінці, перемогли, головне — результат. Також зазначу, що ми показали дуже високий рівень футболу.

Шотландці завелися після забитого гола…

— Після першого тайму ми знали, що трапиться, якщо пропустимо. Ми бачили, як трибуни гнали господарів уперед. Ми відчували цю атмосферу. Зазначу, що вона була чудовою, і наші вболівальники на трибунах були фантастичні. Ця перемога — для всіх українців, для тих, хто зараз на передовій. Ми з ними. Але поки що ми зробили 50% справи. Найголовніше — наступний матч.

Гра проти Уельсу — 5 червня. Найголовніше зараз — відновитися?

— Я думаю, що проблем із відновленням не буде. Я сьогодні зіграв 70 хвилин, і, якщо судити по мені, то для мене це було таке собі тренування з підвищеною інтенсивністю. Хто зіграв 90 хвилин, той більше втомився.

Наші вболівальники назвали «Левом матчу» Андрія Ярмоленка. Що скажеш із цього приводу?

— Він заводить команду, тримає всіх у напрузі, усім допомагає. Він мало грає у клубі, але у збірній віддає всі свої емоції. Звичайно, хочу привітати Андрія. Якщо він заб’є й стане «Левом матчу» в наступному поєдинку, я також буду дуже радий. Радий за нього та за сьогоднішню перемогу. Їдемо до Уельсу!

Фінал кваліфікації на чемпіонат світу Уельс – Україна відбудеться 5 червня. Початок о 21:45.

Що про гру з Шотландією сказав Олександр Петраков.