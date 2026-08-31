Сергій Разумовський

У третьому турі турецької Суперліги Амедспор на власному полі переміг Трабзонспор із рахунком 2:1. Господарі пропустили першими, однак ще до перерви зрівняли рахунок, а в кінцівці зустрічі забили вирішальний м’яч.

Трабзонспор вийшов уперед уже на 11-й хвилині. Салах скористався створеним моментом і вразив ворота Амедспора.

Господарі швидко відреагували на пропущений м'яч і ще до завершення першого тайму відновила рівновагу. У компенсований час господарі отримали право на пенальті, однак Дьяня не зумів реалізувати одинадцятиметровий удар. Втім, футболісти Амедспора першими встигли на добивання, а Сор відправив м’яч у сітку.

У другій половині зустрічі обидві команди намагалися схилити шальки терезів на свою користь. Трабзонспор прагнув знову вийти вперед, але в підсумку саме господарі забили вирішальний гол. На 90-й хвилині Гіфт Орбан скористався своєю нагодою та приніс Амедспору вольову перемогу з рахунком 2:1.

У складі Трабзонспора не зіграли українські футболісти Руслан Маліновський та Арсеній Батагов. Півзахисник і захисник пропустили матч через травми.

До літа за Амедспор виступав український захисник Олександр Сирота. Таким чином, його колишня команда динамівця здобула важливу перемогу над Трабзонспором.

Після трьох турів Трабзонспор має в активі по одній перемозі, нічиїй та поразці. Команда набрала чотири очки й розташовується в середині турнірної таблиці турецької Суперліги.

Чемпіонат Туреччини, третій тур

Амедспор – Трабзонспор 2:1

Голи: Сор, 45+5, Гіфт Орбан, 90 – Салах, 11