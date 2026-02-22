Малиновський доєднався до перемоги Дженоа в Серії А
Команда українця подужала Торіно
близько 3 годин тому
Руслан Малиновський / Фото - Getty Images
Дженоа в 26 турі Серії А зустрічався з Торіно. Матч в Генуї завершився з рахунком 3:0.
Команда Даніеле Де Россі забезпечила собі конфортну перевагу в рахунку ще до перерви - відзначились Нортон-Каффі та Екубан.
Перед свистком на перерву за грубий фол на супернику було вилучено Ільхана, який залишив Торіно вдесятьох на весь другий тайм.
Граючи в меншості гості спробували вклинитись в гру, проте всі намгаання Торіно повернутись перекреслив гол Мессіаса, який встановий остаточний результат.
Хавбек Дженоа та збірної України Руслан Малиновський провів на полі 85 хвилин.
Серія А. 26 тур
Дженоа - Торіно 3:0
Голи: Нортон-Каффі, 21, Екубан, 40, Мессіас, 83