Дженоа в 26 турі Серії А зустрічався з Торіно. Матч в Генуї завершився з рахунком 3:0.

Команда Даніеле Де Россі забезпечила собі конфортну перевагу в рахунку ще до перерви - відзначились Нортон-Каффі та Екубан.

Перед свистком на перерву за грубий фол на супернику було вилучено Ільхана, який залишив Торіно вдесятьох на весь другий тайм.

Граючи в меншості гості спробували вклинитись в гру, проте всі намгаання Торіно повернутись перекреслив гол Мессіаса, який встановий остаточний результат.

Хавбек Дженоа та збірної України Руслан Малиновський провів на полі 85 хвилин.

Серія А. 26 тур

Дженоа - Торіно 3:0

Голи: Нортон-Каффі, 21, Екубан, 40, Мессіас, 83