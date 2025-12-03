Центральний півзахисник Дженоа Руслан Малиновський пропустить матч 1/8 фіналу Кубка Італії проти своєї колишньої команди Аталанти.

32-річний українець не потрапив до заявки на гру з бергамасками. За інформацією офіційного сайту клубу, Малиновський разом із захисником Стефано Сабеллі залишився вдома через симптоми грипу і не вирушив із командою на виїзд.

Зустріч Аталанта-Дженоа відбудеться в середу, 3 грудня, початок о 16:00. У сезоні 2025/26 Малиновський провів за Дженоа 12 матчів у всіх турнірах, забивши один гол та оформивши одну результативну передачу.

