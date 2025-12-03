Мадридський Реал через офіційний сайт повідомив про нову травму захисника Ферлана Менді. У французького футболіста діагностовано м'язове ушкодження в галузі правого стегна.

Ще нещодавно Менді відновився після піврічної паузи і навіть вийшов на поле в матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакосу. Але тепер йому знову доведеться пропустити час через чергову проблему зі здоров'ям.

Точних термінів відновлення клуб не називає, проте очікується, що деталі з'являться найближчими днями завдяки інсайдерам та іспанській пресі. У турнірній таблиці Ла Ліги Реал йде другим, поступаючись лідируючій Барселоні всього одне очко.

