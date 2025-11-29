Перша перемога під керівництвом Де Россі. Дженоа з Маліновським здолала аутсайдера Серії А
Українця замінили в кінці гри
близько 15 годин тому
Фото - Getty Images
У поєдинку 13-го туру італійської Серії А Дженоа вдома здолала Верону з рахунком 2:1.
Український півзахисник господарів Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі, але результативними діями не відзначився. Хавбека замінили на 85-й хвилині поєдинку.
Відзначимо, що Дженоа вперше перемогла під керівництвом нового тренера Даніеля Де Россі.
У турнірній таблиці Дженоа піднялася на 15-е місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 11 очок, Верона займає останню, 20-ту позицію (шість балів).
Серія А, 13-й тур
Дженоа – Верона – 2:1
Голи: Коломбо, 40, Торсбю, 62 – Бельгалі, 21.
Парма – Удінезе – 0:2
Голи: Дзаньоло, 11, Девіс, 65 (пенальті).