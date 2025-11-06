Павло Василенко

Дженоа офіційно оголосила про призначення легенди Роми Даніеле Де Россі новим головним тренером клубу. Це сталося перед матчем з Фіорентиною в Серії А найближчої неділі.

Де Россі підписав короткостроковий контракт до кінця сезону 2025/26 років з можливістю продовження у разі, якщо Дженоа уникне вильоту до Серії B.

Дженоа стане третьою командою, яку Де Россі тренуватиме після завершення кар'єри гравця. До цього він очолював СПАЛ у Серії B та Рому у Серії A у 2024 році.

«Грифони» посідають 18-е місце у Серії А, набравши шість очок у перших десяти матчах сезону, включаючи одну перемогу, три нічиї та шість поразок. Під керівництвом попереднього головного тренера Патріка Вієйри команда не виграла жодного з дев'яти матчів чемпіонату до його звільнення раніше цього тижня.

Гравцем Дженоа є український півзахисник Руслан Малиновський.