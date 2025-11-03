Сассуоло в рамах 10 туру Серії А вдома приймав Дженоа. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди Руслана Малиновського.

Команда українця приїхала на цей матч після звільнення з посади головного тренера Патріка Вієйра. Тренерський дует Роберто Мургіти та легенди Дженоа Доменіко Крішито зробив все, щоб перервати безвиграшну серію в чемпіонаті.

Все розпочалося для гостей з фірмового голу Малиновського. Руслан перед листопадовими матчами збірної у відборі на ЧС-2026 вдало зіграв на підбирання та зі своєї гармати відправив м'яч у сітку. Для Руслана це взяття воріт стало першим в сезоні.

Одразу по перерві Сассуоло вдалося зрівняти рахунок. За справу взявся жива легенда клубу Беррарді, якого забули на дальній стійці гравці Дженоа.

Проте цього вечора доля винагородила Малиновського на компанію. Наприкінці зустрічі Естігор приніс Дженоа першу перемогу в Серії А.

Серія А. 10 тур

Сассуоло - Дженоа 1:2

Голи: Берарді, 47 - Малиновський, 18, Естігор, 90+3

