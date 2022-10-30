Моуріньо попросив «Рому» купити йому Малиновського
Маліновський отримав другу найгіршу оцінку в обох командах за матч проти «Емполі»
Так в основу не повернутися
Руслан Маліновський / Фото - Getty Images
У 12-му турі італійської Серії А «Аталанта» на виїзді обіграла «Емполі» (2:0). півзахисник бергамасків Руслан Маліновський вийшов на заміну на 65-й хвилині.
Оцінка від SofaScore, щоправда, залишає бажати кращого – 6.4. Це другий найгірший бал серед усіх гравців, які отримали оцінки.
Раніше повідомлялося, що Жозе Моуріньо попросив «Рому» купити йому Маліновського.
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