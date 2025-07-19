Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський розповів, як проходила реабілітація після важкої травми, отриманої рік тому. Його слова наводить Secolo XIX.

Минуло 10 місяців, а ви все ще питаєте мене про це... Для мене це вже стало спогадом, який я забув через кілька тижнів.

Я більше не думаю про це, у мене стільки досвіду, що я знаю, що за 20 років кар'єри щось подібне може статися. Не завжди, але може статися. І треба просто рухатися далі.

Цей рік для мене видався невдалим - таке буває. Подивіться на Мусіалу: одне зіткнення - і він серйозно травмувався. Тіло реагує на травми, але найважливіше - це голова. Все залежить саме від цього.

Я бачив гравців, які поверталися після травми коліна, розриву хрестоподібних зв’язок - і одразу отримували нову травму, бо у них не було правильної налаштованості», - розповів Руслан.