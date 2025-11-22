Малиновський повернувся після дискваліфікації у матчі проти Кальярі
На Сардинії було гаряче
близько 16 годин тому
Кальярі та Дженоа влаштували гольову перестрілку в поєдинку 12 туру Серії А. Матч на Сардинії закінчився з рахунком 3:3.
Обидві команди взялися за справу після стартового свистка. Команди обмінялися голами Вітіньї та Бореллі, а наприкінці першого тайму Малиновський розкішною діагоналлю відпасував на Торсбю, а норвежець в дотик відправив м'яч Естігору, який вдруге вивів Дженоа в лідери.
По перерві Кальярі вперше вийшов вперед завдяки Еспозіто. Наприкінці матчу Дженоа знайшла свій третій гол, який приніс команді Малиновського нічию.
Заключні хвилини генуезці догравали в меншості після вилучення Нортона-Каффі.
Малиновський у матчі проти Кальярі відіграв 88 хвилин.
Серія А. 12 тур
Кальярі - Дженоа 3:3
Голи: Бореллі, 33, 60, Еспозіто, 43 - Вітінья, 18, Естігор, 41, Мартін, 83