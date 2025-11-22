Кальярі та Дженоа влаштували гольову перестрілку в поєдинку 12 туру Серії А. Матч на Сардинії закінчився з рахунком 3:3.

Обидві команди взялися за справу після стартового свистка. Команди обмінялися голами Вітіньї та Бореллі, а наприкінці першого тайму Малиновський розкішною діагоналлю відпасував на Торсбю, а норвежець в дотик відправив м'яч Естігору, який вдруге вивів Дженоа в лідери.

По перерві Кальярі вперше вийшов вперед завдяки Еспозіто. Наприкінці матчу Дженоа знайшла свій третій гол, який приніс команді Малиновського нічию.

Заключні хвилини генуезці догравали в меншості після вилучення Нортона-Каффі.

Малиновський у матчі проти Кальярі відіграв 88 хвилин.

Серія А. 12 тур

Кальярі - Дженоа 3:3

Голи: Бореллі, 33, 60, Еспозіто, 43 - Вітінья, 18, Естігор, 41, Мартін, 83