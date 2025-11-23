Український хавбек Дженоа Руслан Малиновський поділився враженнями про зміни у команді після приходу нового наставника Даніеле Де Россі. За його словами, з призначенням тренера колектив отримав нові ідеї та свіжий погляд на гру, що вже відбивається на виступах клубу.

«Насамперед, він привносить енергію на тренуваннях. Він приділяє багато уваги деталям і чітко пояснює, що потрібно поліпшити. Пройшло мало часу, але у нас - гарна команда. Ми повинні допомагати один одному і йому теж», – цитує Руслана TuttoMercatoWeb.

Нинішнього сезону Малиновський провів 11 поєдинків, записавши на свій рахунок один гол і одну результативну передачу. Контракт футболіста з італійською командою діє до літа 2027 року.

Раніше Де Россі підкреслював, що вважає Малиновського висококласним виконавцем у складі Дженоа.