Белью назвав ідеального суперника для Мозеса Ітауми
Тоні виділив Енді Руїса
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью висловив думку, хто міг би стати ідеальним суперником для британця Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).
У інтерв’ю Football Blog Белью припустив, що це міг би бути його колишній суперник Енді Руїс-молодший (35-2-1, 22 КО).
Якщо він хоче ризикнути і поборотися за своє ім’я, я просто не бачу кращого варіанту. Мозес може обіграти його за очками, але навряд чи зможе нокаутувати — у Руїса міцний підборідок, він надійний.
