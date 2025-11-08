Новий головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував ситуацію з українським півзахисником Русланом Малиновським, який пропустить найближчий матч Серії А через перебір жовтих карток.

Де Россі, який нещодавно очолив «грифонів», зазначив потенціал Малиновського, наголосивши, що місце у стартовому складі команди потрібно заслужити.

«‎Він точно не буде грати [усміхається]. Він повинен заслужити своє місце, хоча я завжди цінував його як суперника. Але той, хто буде грати замість нього, покаже свою гру‎», – цитує Де Россі видання TUTTOmercatoWEB.

Цього сезону Малиновський провів за Дженоа десять матчів, відзначившись одним забитим голом і однією результативною передачею.

Раніше Де Россі висловився призначення в Дженоа.