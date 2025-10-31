Під тренером Малиновського захиталося крісло в Дженоа
Команда українця провалює старт сезону
21 хвилину тому
Фото - Getty Images
Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра може бути відправлений у відставку, не вигравши жодного матчу в Серії А.
Крім наставника генуезців під загрозою звільнення перебуває і спортивний директор Марко Оттоліні, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Стратегія клубу полягає в тому, щоб спершу призначити нового спортивного директора, який уже й ухвалить остаточне рішення щодо майбутнього французького тренера.
Якщо генуезці вирішать прибрати Вієйра, команду українця Руслана Малиновського очолить тимчасовий наставник з молодіжних команд.
Дженоа з Малиновським на полі не знайшла аргументів проти новачка Серії А.