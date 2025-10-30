У рамках дев'ятого туру італійського чемпіонату відбулася зустріч між Дженоа та Кремонезе, яка завершилася поразкою господарів з рахунком 0:2.

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав оцінки від місцевих журналістів за гру проти Кремонезе.

«Сьогодні ввечері він зовсім не був схожий на того гравця, якого ми бачили в Турині і від якого ми очікуємо вдалого пасу або, ще краще, удару зі штрафного. Він намагається, але не знаходить для цього простору і навіть промахується кілька разів. Вечір, який краще забути. Оцінка – 5», – зазначив оглядач сайту Genoa News 1893 Франко Аванчіні.

Генуезький клуб продовжує невдалу серію і досі не знає перемог у поточному сезоні, набравши лише три очки та замикаючи турнірну таблицю Серії А.

32-річний українець у цьому чемпіонаті провів дев'ять матчів та відзначився однією результативною передачею.