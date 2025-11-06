Ман Сіті не помітив Боруссію Д в Лізі чемпіонів
Дортмунд сильно не пручався
близько 2 годин тому
Фото - Манчестер Сіті
Ман Сіті розгромив Боруссію Д в матчі 4 туру Ліги чемпіонів. Матч в Манчестері завершився з рахунком 4:1.
Команда Хосепа Гвардіоли ще в першому таймі зняла всі питання про переможця. Дортмунд протягом півгодини тричі діставав мяч з сітки власних воріт.
Початок розгрому поклали дубль Фоден та Холанд, засмутивши колишню команду. По перерві Філ відзначився дублем, довівши рахунок до розгрому.
До честі Боруссії їм вдалося організувати гол престижу, який записав центрбек гостей Антон.
Фінальну крапку в зустрічі поставив Шеркі, який в доданий час встановив підсумковий результат матчу.
Ліга чемпіонів. 4 тур
Манчестер Сіті - Боруссія Д 4:1
Голи: Фоден, 22, 57, Голанд, 29, Шеркі, 90+1 - Антон, 72