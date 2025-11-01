Павло Василенко

У Барселоні серйозне занепокоєння – у 18-річного таланту Ламіна Ямаля діагностували ту саму хворобу, яка колись турбувала Ліонеля Мессі. Молодий вінгер страждає на атлетичну пубалгію – захворювання, відоме як «спортивна грижа».

Болісний стан виникає через надмірне навантаження на м’язи в ділянці паху та таза, що призводить до постійного дискомфорту. Саме ця проблема змусила Ямалу залишити поле під час Ель Класіко, де Барселона поступилася мадридському Реалу з рахунком 1:2.

Каталонський клуб підтвердив, що футболіст уже проходить інтенсивну програму реабілітації. У Барселоні сподіваються, що молодий форвард уникне хронічної форми травми та зможе повернутися до гри найближчим часом.

Схожий діагноз мав і сам Мессі – ще на початку своєї кар’єри аргентинець розповідав, що пубалгія стала одним із найнеприємніших випробувань у його житті.