Манчестер Сіті дотиснув Лідс, Брентфорд з Ярмолюком переміг Бернлі
Українець вийшов на заміну
близько 15 годин тому
Єгор Ярмолюк. Фото - Getty Images
У матчі 13-го туру Англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на своєму полі обіграв Бернлі з рахунком 3:1.
Український хавбек господарів Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 85-й хвилині.
Брентфорд займає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.
Манчестер Сіті вдома вирвав перемогу у Лідса – 3:2. «Містяни» наразі знаходиться на другій позиції з 25 балами.
АПЛ, 13-й тур
Брентфорд – Бернлі – 3:1
Голи: Тьяго, 81 (пенальті), 86, Уаттара, 90+2 – Флеммінг, 85 (пенальті).
Манчестер Сіті – Лідс – 3:2
Голи: Фоден, 1, 90+1, Гвардіол, 25 – Калверт-Льюїн, 49, Нмеча, 68.
Сандерленд – Борнмут – 3:2
Голи: Ле Фе, 30 (пенальті), Траоре, 46, Броббі, 69 – Адлі, 7, Адамс, 15.
