Ярмолюк став свідком камбеку Брайтона в грі з Брентфордом
Команда українця втратила перемогу
близько 14 годин тому
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брайтон в матчі 12 туру АПЛ вийшов переможцем в дуелі з Брентфордом. Матч завершився з рахунком 2:1.
Пропустивши першими від Ігора з пенальті, господарі по перерві змогли перевернути матч на свою користь.
Точні удари Велбека та Хінлешвуда принесли перемогу Брайтону в рідних стінах.
Наприкінці зустрічі Ігор міг стати рятівником лондонців, проте вдруге переграти голкіпера з позначки гравцю Брентфорда не вдалося.
Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк відіграв в цьому матчі за Брентфорд 80 хвилин.
АПЛ. 12 тур
Брайтон - Брентфорд 2:1
Голи: Велбек, 71, Хілшенвуд, 84 - Ігор, 29 (з пенальті)
