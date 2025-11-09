Ярмолюк посприяв домашній перемозі Брентфорда в АПЛ
Лондонці переграли Ньюкасл
34 хвилини тому
Єгор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Брентфорд в рамках 11 туру АПЛ зустрічався з Ньюкаслом. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:1.
Господарям вдалося перевернути матч, який не складався на їх користь. Ньюкасл зусиллями Барнса. Гарві накрутив кількох опонентів і пробив повз Келлехера.
В другому таймі Ньюкасл зумів не лише зрівняти рахунок, але й вирвати перемогу. Шаде після початку другої 45-хвилинки відновив паритет на табло, а потім настав зоряний час Ігора, що оформив дубль у ворота «сорок».
Хавбек збірної України Єгор Ярмолюк отримав практику перед відрядженням в розташування команди Сергія Реброва, відігравши 84 хвилини.
АПЛ. 11 тур
Брентфорд - Ньюкасл 3:1
Голи: Шаде, 56, Ігор, 78, 90+5
Поділитись