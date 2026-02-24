Павло Василенко

Англійському гранду Манчестер Сіті загрожує безпрецедентне покарання – вирахування до 60 очок у разі визнання вини за 115 пунктами обвинувачень у порушенні фінансового фейр-плей. Про це повідомляє Goal.com.

Розслідування, яке триває вже кілька років, стало одним із найгучніших в історії Англійської Прем’єр-ліга. Звинувачення проти клубу були висунуті на початку 2023 року, а незалежні слухання завершилися наприкінці 2024-го. Втім, остаточного вердикту досі немає, і невизначеність зберігається вже понад рік.

Експерт із футбольних фінансів Кіран Магвайр пояснив затримку масштабом справи. За його словами, сторони представили близько півмільйона доказів, а колегія з трьох високопоставлених суддів потребує значного часу для їхнього аналізу. Магвайр вважає, що рішення перебуває на фінальній стадії й може бути ухвалене в найближчі місяці, хоча точні терміни залишаються невідомими.

Експерт також окреслив можливі санкції. Зважаючи на прецеденти з Евертон та Ноттінгем Форест, які втратили очки за значно менші порушення, потенційне вирахування 40–60 балів для Манчестер Сіті виглядає логічним. Переведення до нижчих дивізіонів виключене, тож саме зняття очок розглядається як основна форма покарання.