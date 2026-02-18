У першому стиковому матчі плей-оф Ліги чемпіонів міланський Інтер на виїзді зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом. Своїми очікуваннями від поєдинку поділився головний тренер нерадзуррі Крістіан Ківу. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Ми непогано проявили себе на загальному етапі, хоча й не змогли напряму вийти до числа 16 найкращих команд. Нам протистоятиме небезпечний суперник. Вони досягли хорошого прогресу цього сезону. Буде-Глімт перемагав Манчестер Сіті. Ми знаємо, що зараз наш суперник дуже сильний, — зазначив Ківу.

Матч Буде-Глімт — Інтер відбудеться сьогодні, 18 лютого, у Норвегії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.