Олександр Сукманський

Ліга чемпіонів знову в центрі футбольної уваги! Попереду матчі найкращих клубів Європи, великі протистояння та боротьба за головний трофей.

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Манчестер Сіті прагне повернутися до перемог

Манчестер Сіті продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів на тлі непростого періоду в національних змаганнях. У минулому турі англійської Прем'єр-ліги команда зіграла внічию з Фулгемом – 1:1. Лише сприятливі результати конкурентів дозволили підопічним Пепа Гвардіоли не втратити ще більше позицій у боротьбі за чемпіонство. Сіті не може здобути перемогу в основний час уже п'ять матчів поспіль у національних турнірах. За цей період команда двічі зіграла внічию та тричі програла. У Лізі чемпіонів ситуація для манчестерців значно краща. Після чотирьох турів основного раунду на їхньому рахунку три перемоги та одна поразка.

Домашня статистика Сіті також свідчить на користь англійського клубу. У 27 останніх матчах групового етапу та основного раунду Ліги чемпіонів на власному полі команда здобула 22 перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала лише двох поразок. Перемога над Наполі дозволить Манчестер Сіті вперше з сезону 2023/24 здобути три перемоги поспіль на цій стадії Ліги чемпіонів.

Наполі ризикує продовжити невдалу виїзну серію

Наполі перервав триматчеву безвиграшну серію в усіх турнірах, мінімально обігравши Торіно з рахунком 1:0. Водночас команда залишається далеко від лідерів у боротьбі за місце в першій четвірці чемпіонату Італії. Виїзні матчі також залишаються проблемою для неаполітанців. У семи останніх гостьових поєдинках у всіх турнірах вони здобули лише одну перемогу, одного разу зіграли внічию та зазнали п'яти поразок.

Особливо складною для Наполі є ситуація в Лізі чемпіонів. Команда вже програла Вільярреалу та Порту в поточному розіграші турніру. Загалом італійці не можуть перемогти на виїзді в Лізі чемпіонів упродовж восьми матчів поспіль: одна нічия та сім поразок. Якщо Наполі знову не здобуде перемогу в гостьовому поєдинку, клуб встановить власний антирекорд за кількістю виїзних матчів без перемог у цьому турнірі.

Історія протистоянь Манчестер Сіті та Наполі

Манчестер Сіті має перевагу в останніх очних зустрічах. Англійський клуб переміг у трьох попередніх матчах проти Наполі.

Останній раз команди зустрічалися в основному раунді минулого сезону Ліги чемпіонів. Тоді Сіті здобув перемогу з рахунком 2:0.

Для Наполі виїзди до Англії загалом складаються невдало. Італійці не можуть перемогти англійські клуби на їхньому полі вже 11 матчів поспіль. За цей час команда тричі зіграла внічию та вісім разів програла.

Цікаві статистичні факти перед матчем

Манчестер Сіті забив дев'ять з 12 своїх голів в основному раунді поточного розіграшу Ліги чемпіонів у других таймах.

Англійці забивали щонайменше два м'ячі у 20 із 22 останніх домашніх матчів групового етапу та основного раунду Ліги чемпіонів.

Наполі отримав найбільше попереджень серед усіх учасників поточного розіграшу турніру: 12 жовтих і одну червону картку.

Лише три команди виконали менше кутових, ніж Наполі, який має 11 таких подач в основному раунді.

Де Брюйне повернеться до Манчестера

Особливу увагу привертатиме виступ Кевіна Де Брюйне, який повертається на стадіон колишнього клубу. Бельгієць провів за Манчестер Сіті понад 400 матчів.

Показово, що п'ять із семи останніх голів Де Брюйне в Лізі чемпіонів, які він забив у складі англійської команди, припали на період після 60-ї хвилини.

Ще одним гравцем, за яким варто стежити, є Раян Шеркі. Його останні сім результативних матчів за клуб і збірну супроводжувалися високою результативністю: у середньому в цих поєдинках забивалося понад п'ять голів.

Кадрові втрати команд

Манчестер Сіті в попередньому матчі проти Фулгема не міг розраховувати на Матеуса Нунеса.

У Наполі список травмованих поповнив Антоніо Вергара, який був змушений достроково залишити поле в поєдинку з Торіно.

Чого очікувати від матчу

Обидві команди підходять до зустрічі не в найкращій формі, однак статистика домашніх виступів Манчестер Сіті та тривала невдала виїзна серія Наполі роблять англійців фаворитами протистояння. Водночас італійці забивали в шести з восьми останніх гостьових матчів Ліги чемпіонів, у яких не змогли перемогти. Тому одним із можливих сценаріїв зустрічі залишається перемога Манчестер Сіті за умови голів обох команд.

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На матч Манчестер Сіті vs Наполі аналітики GGBET дають такі оцінки: перемога Ман Сіті — 1.31, перемога Наполі — 8.4. Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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