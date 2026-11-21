Наполі завдяки голу Мактомінея переміг Торіно
Єдиний м'яч було забито у другому таймі
У матчі 12-го туру чемпіонату Італії Наполі на власному полі переміг Торіно.
Єдиний м'яч у зустрічі було забито в другому таймі — на 73-й хвилині перемогу господарям приніс точний удар Скотта Мактомінея.
На 13-й хвилині через травму поле вимушено залишив півзахисник Кевін Де Брюйне.
Серія А. 12-й тур
Наполі – Торіно – 1:0
Гол: Мактоміней, 73
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Наступний матч неаполітанці проведуть 24 листопада на виїзді проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Торіно 28 листопада прийме Лаціо в межах чемпіонату Італії.
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