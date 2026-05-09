Сергій Разумовський

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті здобув переконливу домашню перемогу над Брентфордом, оформивши комфортний результат уже після перерви. Команда Хосепа Гвардіоли довго не могла реалізувати свою ігрову перевагу, однак у другому таймі все ж знайшла спосіб зламати оборону суперника та довела матч до розгромного рахунку 3:0.

У складі Брентфорда з перших хвилин на полі з’явився український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів 78 хвилин і був одним із тих футболістів гостей, кому довелося виконувати великий обсяг роботи без м’яча, адже Манчестер Сіті більшу частину зустрічі контролював гру та змушував суперника багато оборонятися.

Від самого старту поєдинку господарі діяли першим номером, активно володіли м’ячем, розігрували позиційні атаки та намагалися знаходити вільні зони біля штрафного майданчика Брентфорда. Гості, своєю чергою, намагалися компактно захищатися, перекривати центральні напрямки та не дозволяти супернику легко доводити атаки до небезпечних ударів. Саме тому протягом першої години гри Манчестер Сіті, попри помітну територіальну та ігрову перевагу, не міг відкрити рахунок.

Ключовим моментом став епізод на 60-й хвилині, коли Жеремі Доку зумів забити перший гол і вивести команду Гвардіоли вперед. Після цього Брентфорду довелося діяти сміливіше та більше думати про атаку, що відкрило для Манчестер Сіті додатковий простір попереду.

Господарі швидко скористалися зміною характеру гри: на 75-й хвилині Ерлінг Голанд подвоїв перевагу своєї команди, а згодом норвезький форвард ще й відзначився результативною передачею на Омара Мармуша, який остаточно закріпив перемогу Манчестер Сіті та зняв будь-які питання щодо підсумку матчу. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь Манчестер Сіті, а голами у складі переможців відзначилися Доку, Голанд і Мармуш.

Для Єгора Ярмолюка цей матч вийшов непростим, але українець за відведений йому час продемонстрував досить змістовну статистику, особливо у боротьбі та оборонних діях. Півзахисник Брентфорда зробив 27 дотиків до м’яча, виконав 14 точних передач із 16, що склало 88% точності, сім разів просував м’яч у фінальну третину поля, один раз торкнувся м’яча у штрафному майданчику суперника.

Українець здійснив одну успішну спробу дриблінгу з двох, виграв п’ять із шести наземних єдиноборств, виконав три успішні відбирання з чотирьох, а також записав до свого активу одне перехоплення, одне винесення та один заблокований удар. Оцінка: 6.2.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті набрав 74 очки та продовжив боротьбу за чемпіонський титул, скоротивши відставання від Арсеналу, який має 76 балів. Обом претендентам на перше місце залишилося провести по три матчі, тож інтрига у верхній частині турнірної таблиці зберігається.

Брентфорд після поразки залишився з 51 очком і втратив позиції у боротьбі за єврокубкову зону, пропустивши вперед Брайтон, який має 53 бали.

АПЛ, 36-й тур

Манчестер Сіті – Брентфорд 3:0

Голи: Доку, 60, Голанд, 75, Мармуш, 90+2

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нунеш, Геї, Аке, О'Райллі, Рейндерс (Фоден, 60), Сілва, Семеніо, Шеркі (Мармуш, 60), Доку, Голанд.

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, Аєр, Коллінз, Льюїс-Поттер, Ярмолюк (Гендерсон, 79), Єнсен, Гікі (Янельт, 62), Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде, Тьяго

Попередження: Сілва (36), О'Райллі (74) – Аєр (80)