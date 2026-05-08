Денис Сєдашов

Збірна України з футболу проведе два контрольні поєдинки наприкінці весни та на початку літа 2026 року. Суперниками національної команди стануть збірні Польщі та Данії. Повідомляє УАФ.

31 травня синьо-жовті зіграють проти Польщі. Зустріч відбудеться на Вроцлав Стедіум (Вроцлав). Точний час початку гри буде оголошено додатково.

7 червня відбудеться матч проти збірної Данії. Поєдинок пройде на Оденсе Стедіум (Оденсе) і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

