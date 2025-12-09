Павло Василенко

Травми можуть спіткати футболістів у будь-який момент – і останній випадок у Манчестер Сіті це яскраво підтверджує. Вболівальники клубу та головний тренер Хосеп Гвардіола отримали чергову порцію неприємних новин: один із провідних захисників команди знову вибув через побутовий інцидент.

Як повідомляє The City Chief, 31-річний центральний оборонець «містян» та збірної Англії Джон Стоунз травмувався… прикрашаючи різдвяну ялинку. Через це він опинився поза грою на невизначений термін.

Ситуація виглядає водночас сумною та іронічною, адже нещодавно в побуті травмувався й інший гравець – футболіст Челсі Коул Палмер, який зламав мізинець, ударившись об тумбочку біля ліжка.

Гвардіола раніше визнав, що не має точної інформації про характер травми Стоунза і не знає, коли той зможе повернутися до тренувань.

Список пошкоджень Стоунза за останні сезони і без того чималий. Цього року він встиг зіграти 13 матчів – і нове пошкодження ставить під сумнів його подальшу участь у сезоні.

Новина стала ще більш невчасною для Манчестер Сіті, адже вже у середу команда вирушає на «Бернабеу», де зустрінеться з Реалом у шостому турі Ліги чемпіонів. Втрата ключового захисника – удар по планах Гвардіоли.