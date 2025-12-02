Фулгем та Манчестер Сіті видали вогняний старт 14 туру АПЛ. Матч в Лондоні завершився з рахункома 4:5.

Перша половина гри пройшла за переваги команди Хосепа Гвардіоли, яка до перерви відвантажила 3 голи без відповіді.

Фулгем перед свистком відповів голом у роздягальню Сміта-Роу, що став поворотним моментом у всьому матчі.

На початку другої 45-хвилинки Ман Сіті поверну собі перевагу у 3 м'ячі, що зіграло з гостями злий жарт. За рахунку 1:4 команда Марку Сілви до фінального свистка могла претендувати на очки.

АПЛ. 14 тур

Фулхем - Манчестер Сіті 4:5

Голи: Сміт-Роу, 45+2, Івобі, 57, Чуквуезе, 72, 78 - Холанд, 17, Рейндерс, 37, Фоден, 44, 48, Берге, 54 (автогол)