Олександр Сукманський

Новини перед матчем

Повернення до елітного європейського футболу перебуває в межах досяжності Манчестер Юнайтед. Завдяки перемозі 1:0 над Челсі минулого тижня їм тепер потрібно щонайбільше шість очок, щоб гарантувати собі місце в топ-5 Англійської Прем’єр-ліги. Такий різкий поворот у долі команди вивів Майкла Карріка в позицію головного фаворита на збереження поста на Олд Траффорд і після літа. Тому він націлений на потужне завершення сезону, щоб ще більше зміцнити свої шанси. Він точно не може дозволити собі повторення поразки 1:2, якої «червоні дияволи» зазнали в останньому домашньому матчі проти Лідса – результат, через який Юнайтед ризикує вперше з травня зазнати двох домашніх поразок у лізі поспіль.

Брентфорд не знає перемог з лютого! П’ять поспіль нічиїх у чемпіонаті суттєво підривають його власні зусилля щодо кваліфікації в Європу. Це спільно найдовша серія нічиїх серед клубів АПЛ з 2009 року. Оскільки в жодній з цих нічиїх «бджоли» не програвали по ходу матчу, вони, мабуть, відчувають, що втратили можливості піднятися в таблиці. Команда Кіта Ендрюса перед цим туром відстає лише на два очки від топ-6, тому надія ще жива. Вони мають вирушити на північ з оптимізмом, адже за останні 11 виїзних офіційних матчів їх перемагали лише раз у межах 90 хвилин (7 перемог, 3 нічиї).

Історія особистих зустрічей

Брентфорд переслідує лише свій другий в історії «дубль» перемог над Юнайтед (і перший з сезону 1936/37) після перемоги 3:1 у вересневому матчі на своєму полі. У всіх чотирьох поїздках до Олд Траффорд у Прем’єр-лізі вони програвали, хоча останні три поразки були з різницею в один гол.

Гарячі статистичні факти та серії

Манчестер Юнайтед забивав у 21 матчі Прем’єр-ліги поспіль – це найкраща подібна серія в епоху після сера Алекса Фергюсона.

Лише дві найгірші команди Прем’єр-ліги цього сезону мають менше «сухих» матчів, ніж Юнайтед (у них лише 6 кліншитів).

Результат першого тайму збігся з фінальним результатом у 26 з 33 матчів Брентфорд у лізі цього сезону.

У п’яти виїзних матчах чемпіонату проти команд, які перед цим туром перебувають вище за них у таблиці, Брентфорд забив лише двічі (1 перемога, 1 нічия, 3 поразки).

Ключові гравці та відсутні футболісти

Бруну Фернандеш брав участь у голі в шести останніх матчах Юнайтед поспіль (2 голи, 6 асистів). Його асист у грі з Челсі довів кількість асистів у Прем’єр-лізі цього сезону до 18 – лише на два менше від рекордного показника за всю історію в одному чемпіонаті. Останні два голи Данго Уаттари за Брентфорд стали вирішальними у виїзних перемогах, і всі п’ять матчів, у яких він забивав за клуб, закінчилися перемогою.

Лені Йоро та Патрік Доргу близькі до повернення в Юнайтед, але Лісаандро Мартінес дискваліфікований. Джордан Гендерсон пропустив два останні матчі Брентфорда.

Прогноз

Обидві команди мають забити. Це завжди виглядає привабливою в матчах за участі Манчестер Юнайтед, і це підтверджується сильним останнім виїзним рекордом Брентфорда.

