Олександр Сукманський

Манчестер Юнайтед має намір закріпитися в першій трійці Англійської Прем’єр-ліги, однак в найближчому матчі на команду чекає серйозне випробування у вигляді Борнмута, який має найдовшу активну безпрограшну серію в чемпіонаті.

Борнмут не програє вже десять матчів поспіль у лізі, здобувши чотири перемоги та шість разів зігравши внічию. Водночас команда чотири останні зустрічі завершила внічию, причому три з них – без забитих м’ячів. Головний тренер Андоні Іраола визнав, що його команда відчуває проблеми в атаці після нульової нічиєї з Бернлі. Попри це, відставання від топ-6 становить лише сім очок.

На своєму полі Борнмут не програє п’ять матчів поспіль, однак три останні домашні зустрічі завершилися внічию – це найдовша серія нічийних результатів на власному полі в історії клубу в АПЛ.

Манчестер Юнайтед, в свою чергу, після першої поразки під керівництвом Майкла Керріка швидко реабілітувався, обігравши Астон Віллу з рахунком 3:1. Це дозволило команді створити відрив у п’ять очок від Ліверпуля, який йде п’ятим.

Оскільки конкуренти продовжують боротьбу одразу в кількох турнірах, Манчестер Юнайтед зосереджений виключно на чемпіонаті, що грає йому на користь. Цей матч стане для команди останнім на найближчі три тижні.

У виїзних матчах Юнайтед програв лише двічі в останніх 12 поєдинках, здобувши п’ять перемог і п’ять разів зігравши внічию. Водночас команда не надто впевнено виступає у виїзних матчах, які проходять у п’ятницю – лише дві перемоги в шести таких зустрічах.

В очних протистояннях Борнмут зараз має найдовшу безпрограшну серію проти Манчестер Юнайтед – п’ять матчів, проте вдома команда виграла лише одну з останніх семи ігор проти цього суперника.

Серед цікавих статистичних фактів – три перемоги Борнмута в чотирьох матчах АПЛ, які проходили у п’ятницю, а також те, що команда не змогла виграти сім з 13 матчів, у яких відкривала рахунок. Манчестер Юнайтед забив лише вісім з 24 виїзних голів до перерви, але водночас завдав найбільше ударів у лізі – 353.

Серед гравців варто відзначити Маркуса Таверньє, який взяв участь у чотирьох голах у трьох матчах проти Манчестер Юнайтед. У складі гостей результативністю вирізняється Каземіро, який уже забив сім м’ячів у чемпіонаті.

Борнмут не зможе розраховувати на Льюїса Кука, який пропустив останні чотири матчі. У Манчестер Юнайтед очікують на повернення Лісандро Мартінеса після травми.

Матчі за участю Манчестер Юнайтед цього сезону є результативними – загалом у них було забито 95 м’ячів, що є найвищим показником у лізі.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.