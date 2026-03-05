Ньюкасл у меншості завдав Карріку першої поразки біля керма Манчестер Юнайтед
Доля матчу вирішилася у компенсований час
близько 5 годин тому
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед / Фото - Yahoo
Ньюкасл Юнайтед у божевільному матчі 29-го туру англійської Прем’єр-ліги здолав Манчестер Юнайтед з рахунком 2:1.
Команда Едді Гау майже весь другий тайм грала в меншості, але зуміла вирвати перемогу та завдати Майклу Карріку першої поразки на чолі манкуніанців.
АПЛ. 29-й тур
Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:1
Голи: Гордон, 45+4 (пен), Осула, 90 – Каземіро, 45+9
Таким чином, Ньюкасл Юнайтед здобув надважливу перемогу, перервавши серію невдач удома в АПЛ з трьох матчів, тоді як Манчестер Юнайтед уперше програв під керівництвом Карріка (серія продовжувалася протягом 7 перемог та 1 нічиєї).
