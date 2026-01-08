Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед не зміг здобути перемогу в виїзному матчі 21-го туру АПЛ проти Бернлі. Зустріч завершилася результативною нічиєю 2:2. Бернлі відповів на дубль Беньяміна Шешка автоголом Гевена, а ще один гол у матчі записав на свій рахунок Ентоні.

Цей поєдинок водночас підкреслив затяжну оборонну проблему Манчестер Юнайтед на виїзді. Команда пропускає вже у 16 поспіль гостьових матчах АПЛ, і за цей відрізок суперники манкуніанців відзначилися 30 разів.

Востаннє серія з пропущеними м’ячами в гостях тривала довше ще наприкінці 1970-х. З вересня 1977 року до квітня 1978-го Юнайтед пропускав у 17 виїзних іграх чемпіонату поспіль.

