Манчестер Юнайтед продовжив «антисуху» серію в АПЛ до 16 матчів поспіль
Усі суперники «червоних дияволів» неодмінно забивають їм
близько 1 години тому
Манчестер Юнайтед не зміг здобути перемогу в виїзному матчі 21-го туру АПЛ проти Бернлі. Зустріч завершилася результативною нічиєю 2:2. Бернлі відповів на дубль Беньяміна Шешка автоголом Гевена, а ще один гол у матчі записав на свій рахунок Ентоні.
Цей поєдинок водночас підкреслив затяжну оборонну проблему Манчестер Юнайтед на виїзді. Команда пропускає вже у 16 поспіль гостьових матчах АПЛ, і за цей відрізок суперники манкуніанців відзначилися 30 разів.
Востаннє серія з пропущеними м’ячами в гостях тривала довше ще наприкінці 1970-х. З вересня 1977 року до квітня 1978-го Юнайтед пропускав у 17 виїзних іграх чемпіонату поспіль.
Раніше Вейн Руні різко оцінив роботу Аморіма в Манчестер Юнайтед.
Поділитись