Руні різко оцінив роботу Аморіма в Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ взяв слово
близько 1 години тому
Вейн Руні / Фото - Плімут
Ексфутболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні висловився про звільнення Рубена Аморіма з посади головного тренера манкуніанців. Його слова наводить ВВС.
Я думаю, що потрібно заслужити право диктувати власні умови, особливо в Юнайтед». Наприклад, якщо Пеп прийде в клуб, я не думаю, що хтось буде ставити під сумнів його вибір гравців або систему гри. Мені трохи шкода Аморіма, але він не Гвардіола і не Клопп. У нього немає такого бекграунду, тому я не думаю, що він повинен був так говорити, - пояснив Руні.
