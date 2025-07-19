Манчестер Юнайтед ухвалив радикальне рішення і усунув одразу п'ятьох гравців від тренувань з основною командою, повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, клуб обмежив участь у тренувальному процесі для Маркуса Решфорда, Тірелла Маласіа, Антоні, Джейдона Санчо та Алехандро Гарначо. Їм дозволено з'являтися на тренувальній базі лише після 17:00 – вже після того, як основна група залишає центр.

Такий крок спрямований на те, щоб підштовхнути вказаних футболістів до виходу з команди у літнє трансферне вікно. Однак, за даними видання, усередині клубу далеко не всі погоджуються з таким підходом.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед приєднався до боротьби за голкіпера Астон Вілли.