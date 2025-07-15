Павло Василенко

Колишній талановитий гравець Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе, чия кар'єра склалася не так, як хотілося б, подав до суду відразу після свого відходу.

28-річний захисник, який зараз є гравцем Бернлі, подав позов проти свого колишнього клубу до Високого суду через «медичні рекомендації», які йому надали лікарі клубу.

Неясно, що йому порадили лікарі, але Туанзебе звинуватив Манчестер Юнайтед у тому, що той зруйнував його здоров'я та вплинув на його кар'єру.

Туанзебе грав за Манчестер Юнайтед з восьми років і був капітаном усіх поколінь, доки досяг дорослого рівня. Будучи найталановитішим гравцем академії, він отримав шанс проявити себе на початку кар'єри, але протягом багатьох років відчував серйозні проблеми із травмами.

Таким чином, до 26 років він провів лише 37 матчів за Манчестер Юнайтед, і у всьому цьому звинуватив лікарів клубу.

Його адвокати відмовилися коментувати позов, який футболіст подав близько двох років тому, одразу після відходу зі свого рідного клубу. Манчестер Юнайтед також не схотів відповідати на заклики британських ЗМІ прокоментувати цю справу.

Проблеми зі здоров'ям у нього почалися 2019 року, коли він пошкодив стегно. У тому році його сезон закінчився у жовтні, а на початку наступного року він травмував стопу.