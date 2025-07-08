Павло Василенко

Манчестер Юнайтед надали Бруну Фернандешу та Діогу Далоту додатковий тиждень відпустки після відвідин похорону свого колишнього товариша зі збірної Португалії Діогу Жоти та його брата Андре Сілви у Гондомарі. Колишній гравець Ліверпуля та його брат загинули у четвер вранці після трагічного нещасного випадку в Іспанії.

За даними The Sun, керівництво Манчестер Юнайтед на чолі з Рубеном Аморімом, який повертається до тренувань у понеділок, прийняло рішення дати двом гравцям додатковий тиждень відпочинку, щоб вони оговталися від трагічного інциденту за участю їхнього товариша національної збірної та колеги з лізи.

Видання цитує джерело у клубі: «Гравці Манчестер Юнайтед згуртувалися навколо них. Їм запропонували ще тиждень відпустки, а також психологічну допомогу та підтримку. Ця пара грала з Жотою у національній збірній протягом десяти років і лише кілька тижнів тому разом виграла Лігу Націй».

Менеджер Ліверпуля Арне Слотт разом з такими гравцями, як Вірджіл ван Дейк, Енді Робертсон, Джо Гомес, Харві Еліотт, Ібраїма Конате, Кертіс Джонс, Ватару Ендо, Дарвін Нуньєс, Алексіс Макаллістер, Коннор Бредлі, Райан Гравенберза, Райан Гравенберх, Коді футболістів червоних Фабіньо, Тьяго Алькантара, Куївін Келлехер, Джеймс Мілнер та Джордан Хендерсон були присутні на похороні свого колишнього товариша по команді.

Рубен Невеш і Жуан Канселу проїхали понад 6000 кілометрів, щоб бути присутнім на похороні після того, як два гравці Аль-Хіляля вибули з Клубного чемпіонату світу, який проходить у США.