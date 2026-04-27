Сергій Разумовський

У 31-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі здобув перемогу над Брентфордом. Господарі вели з перевагою у два м’ячі завдяки голам Каземіро та Шешко, а наприкінці зустрічі Єнсен красивим ударом скоротив відставання, однак на більше гостям уже не вистачило часу.

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Попри поразку своєї команди, хавбек продемонстрував доволі якісну індивідуальну статистику і отримав оцінку 7.2.

Ярмолюк віддав 59 точних передач із 64, що склало 92% точності, зокрема дві передачі у штрафний майданчик суперника. Також українець успішно виконав 4 обведення з 10 спроб, виграв 2 верхові єдиноборства, здійснив 89 дотиків до м’яча, а в обороні записав до активу два перехоплення та три винесення.

Після цієї перемоги Манчестер Юнайтед набрав 61 очко та зміцнив свої позиції у трійці лідерів чемпіонату. Брентфорд, у свою чергу, залишився з 48 балами та ділить місця з восьмого по десяте разом із Челсі та Фулгемом.

АПЛ, 31-й тур

Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1

Голи: Каземіро, 11, Шешко, 43 – Єнсен, 87

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Магвайр, Хевен, Шоу (Йоро 73), Каземіро, Мейну, Мбемо (Маунт 74), Фернандеш, Діалло (Мазрауї 46), Шешко (Зіркзе 88)

Брентфорд: Келлегер, Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер, Ярмолюк, Єнсен, Уаттара, Дамсгор, Шаде (Нелсон 73), Тьяго

Попередження: Шоу, 6, Зіркзе, 90+2 – ван ден Берг, 40, Уаттара, 71, Тьяго, 76, Коллінз, 90+6