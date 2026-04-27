Сергій Разумовський

Головний тренер Динамо Ігор Костюк в ефірі УПЛ ТБ прокоментував ситуацію з півзахисником Володимиром Бражком, який не зміг взяти участь у матчі 25-го туру УПЛ проти Кривбаса (6:5). За словами наставника, футболіст відчув дискомфорт у задній поверхні стегна ще під час розминки.

На розминці він відчув дискомфорт у задній поверхні стегна. Приїдемо в Київ, будемо робити діагностику й дізнаємось, що сталося, – повідомив Костюк. Ігор Костюк

Спочатку Бражко мав вийти у стартовому складі Динамо на поєдинок проти Кривбаса. Однак після паузи, спричиненої повітряною тривогою, стало відомо, що хавбека в основі замінив Олександр Яцик.

У підсумку кияни провели надрезультативний матч, перемігши Кривбас з рахунком 6:5. Цей поєдинок став рекордним за кількістю голів в історії чемпіонатів України, але Бражко участі в ньому так і не взяв.