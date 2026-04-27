Нападник Ліверпуля Александер Ісак прокоментував перемогу над Крістал Пелес (3:1) у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує форварда офіційний сайт Ліверпуля.

Шведський форвард відзначив складність протистояння з орлами, які вже 30 квітня стануть суперниками донецького Шахтаря у першому матчі півфіналу Ліги конференцій.

Крістал Пелес — хороший суперник, матчі з ними ніколи не бувають простими. Думаю, ми добре себе проявили в більшості моментів, можливо, наприкінці не варто було так нервувати. Непогано зіграли, чудово, що вдалося забити третій гол.

Крістал Пелес — одна з найбільш непоступливих команд, з якою важко забивати і створювати моменти. Думаю, ми показали, що у нас є потенціал — просто потрібно зберегти цю форму.