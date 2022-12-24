У «Манчестер Юнайтед» знайшли заміну Роналду
«Манчестер Юнайтед» випереджає «Ліверпуль» в боротьбі за зірку ЧС-2022
Енцо відкритий до переходу
«Манчестер Юнайтед» готовий купити півзахисника Енцо Фернандеса у «Бенфіки».
Клуб розраховує посилити середню лінію і готовий піти на умови португальців. За нього хочуть 120 мільйонів євро, повідомляє The Telegraph.
На гравця претендує «Ліверпуль», але їх пропозиція в 100 мільйонів євро була відхилена.
Енцо став одним з головних зірок ЧС-2022, де допоміг Аргентині виграти титул. Також на нього претендує «Реал».
Він перейшов в «Бенфіку» влітку за 12 мільйонів євро.
Коментарі 0