«Манчестер Юнайтед» випереджає «Ліверпуль» в боротьбі за зірку ЧС-2022

Енцо відкритий до переходу

«Манчестер Юнайтед» готовий купити півзахисника Енцо Фернандеса у «Бенфіки».

Клуб розраховує посилити середню лінію і готовий піти на умови португальців. За нього хочуть 120 мільйонів євро, повідомляє The Telegraph.

На гравця претендує «Ліверпуль», але їх пропозиція в 100 мільйонів євро була відхилена.

Енцо став одним з головних зірок ЧС-2022, де допоміг Аргентині виграти титул. Також на нього претендує «Реал».

Він перейшов в «Бенфіку» влітку за 12 мільйонів євро.